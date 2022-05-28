ЕГЭ по химии оказался популярнее экзамена по литературе среди югорских выпускников

В ХМАО продолжается проведение ОГЭ и ЕГЭ. Свыше 18,6 тыс. выпускников 9 классов уже приняли участие в экзамене по математике. Английский в качестве ОГЭ выбрали около 1,4 тыс. девятиклассников, сообщили в пресс-службе окружного департамента образования.

Самым популярным экзаменом по выбору среди учащихся девятых классов стал ОГЭ по обществознанию. Он прошел 27 и 28 мая. Участие в нем приняли около 11 тыс. школьников.

Сдача ЕГЭ стартовала в Югре 26 мая. 201 выпускник сдал экзамен по географии, 544 – по литературе и 1 198 – по химии.