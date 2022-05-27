На 50% вырос спрос на сварщиков в Югре

В ХМАО почти на 50% вырос спрос на сварщиков. С начала 2022 года работодатели открыли 450 таких вакансий в регионе - это 1,5% от всех вакансий в стране, выяснила рекрутинговая компания hh.ru.

«В регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего одно резюме», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

По показателю нехватки сварщиков Югра занимает 22 место по стране. В связи с ростом спроса выросла и средняя зарплата рабочих – почти на 13 тыс. рублей. В среднем работодатели в ХМАО готовы платить таким специалистам 115 тыс. рублей в месяц. Сварщики без рабочего стажа смогут рассчитывать на 84 тыс. рублей.