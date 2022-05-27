Свыше 700 особей рыбы изъяли полицейские из незаконного оборота в ХМАО

Свыше 30 уголовных дел возбудили полицейские Югры в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Наибольшее количество преступлений этой категории, по данным ведомства, совершено в Октябрьском, Сургутском, Нижневартовском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах.

«Установлено более 40 лиц, причастных к совершению противоправных деяний. Своими действиями они причинили ущерб на сумму около полумиллиона рублей», - уточнили в пресс-службе полиции.

В рамках расследования дел полицейские изъяли из незаконного оборота более 700 особей рыб. В их числе – занесенный в Красную книгу сибирский осетр, стерлядь, язь, лещ, карась, чебак и другие.