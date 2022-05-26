Людей с лодками ищут в ХМАО для поисков пропавшего мужчины

В ХМАО пройдут поиски 31-летнего Эльвина Асланова, который пропал 21 мая. Поисковые мероприятия организует группа «Азимут». Ее участники обратились к жителям Мегиона, Нижневартовска и Сургута с просьбой о помощи. Для поисков молодого мужчины на воде нужны люди с лодками.

Поиски состоятся 27-28 мая. Сбор намечен на 9 часов утра в Мегионе по адресу Кузьмина, 3. Следует одеться в непромокаемые и удобные вещи, а с собой взять перекус, воду, фонари и рации (по возможности).