Дума ХМАО запретила продажу энергетиков детям и подросткам

Депутаты думы ХМАО одобрили региональный закон, согласно которому детям и подросткам до 18 лет запрещается продажа энергетиков в торговых автоматах, зданиях образовательных, медицинских и физкультурно-спортивных организаций, в спортивных сооружениях и на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий образовательных организаций.

За поправки проголосовали 37 депутатов региональной думы, уточняет ТАСС. Согласно закону, запрет на продажу энергетиков вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Ранее в ХМАО прошло общественное обсуждение о необходимости ограничения продажи энергетиков детям. Большинство участников онлайн-опроса, запущенного властями округа, высказались за запрет продажи этих напитков.