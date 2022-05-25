В пятницу Наталья Комарова проведет эфир для Сургутского района

Очередной эфир Натальи Комаровой, посвященный не какой-то конкретной теме, а общей проблематике целого муниципалитета, состоится в пятницу, 27 мая. В этот день внимание губернатора и ее команды будет приковано к вопросам от жителей Сургутского района. Об этом глава региона рассказала в своих социальных сетях.

«Вместе обсудим вопросы благоустройства, состояния жилищно-коммунального комплекса, строительства и ремонта дорог, проверим исполнение решений по итогам предыдущих встреч», – сообщила своим подписчикам Наталья Комарова.

Традиционно помогать губернатору с отбором вопросов и ведением эфира будут местные общественники и специалисты, на этот раз: руководитель НКО «Пилигрим» Роман Сафаралеев, представитель женсовета НГДУ «Комсомольскнефть» Вера Носкова, доброволец Сургутского района, руководитель отрядов «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики» Лариса Волощук.

Как напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, жители района могут оставлять все свои вопросы, идеи и пожелания в комментариях к постам, анонсирующим предстоящее онлайн-общение. Самые интересные из них будут отобраны непосредственно для прямого эфира, но невошедшие в основную программу не останутся без ответа – специалисты Центра управления регионом и профильные ответственные работники муниципалитета, а также окружных органов власти, обязательно на них ответят.

Эфир стартует 27 мая в 14.00. Трансляция пройдет в в аккаунтах главы региона во «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» социальной сети «ВКонтакте».