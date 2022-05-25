Полицейские поймали югорчанина с краснокнижным осетром – ему грозит реальный срок

В Сургутском районе полицейские задержали 52-летнего жителя деревни Русскинская, который намеревался перепродать рыбу, внесенную в Красную книгу РФ. Инцидент произошел в феврале этого года на автомобильной стоянке на трассе Сургут – Когалым. Мужчина незаконно приобрел у неизвестного 16 рыб вида «осетр сибирский» общим весом более 31 кг для последующей перепродажи, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Материальный ущерб составил 160 тыс. рублей. За совершение преступления сельчанину, ранее уже судимому, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.