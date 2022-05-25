Открытие полигона ТКО в Нефтеюганском районе запланировано на июль

Строящийся полигон для твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе планируется ввести в эксплуатацию до 15 июля. Об этом сообщил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев в ходе заседания окружного штаба, посвященного строительным вопросам.

«Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для Нефтеюганска, Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района готов на 100%. На объекте заканчиваются пусконаладочные работы, концессионер планирует ввести объект в эксплуатацию до 15 июля 2022 года», - уточнил Зайцев.

Он добавил, что возведение полигона ТКО для Ханты-Мансийска и поселений Ханты-Мансийского района идет по графику. Завершить строительство объекта планируется в июне 2024 года. Также продолжается строительство полигонов для Нижневартовска и Сургута. А проектно-сметная документация по строительству полигона в Нягани и Октябрьском районе проходит государственную экспертизу.

Возведение полигона ТКО в Нефтеюганском районе происходит в рамках госпрограммы Югры «Экологическая безопасность». Его мощность оценивается в 90 тысяч тонн мусора в год. К 2024 в Югре должно появиться пять таких полигонов ТКО: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.