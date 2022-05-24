20 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Югре за сутки

За последние сутки в ХМАО выявлено 20 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 30. Новые случаи заражения зафиксированы в 6 муниципалитетах: в Сургуте – 10, Нягани – 4, Нефтеюганске и Нижневартовске – по 2, Сургутском районе и Ханты-Мансийске – по 1.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе, по официальным данным, стали 2 545 человек.

С учетом новых заболевших общее число подтвержденных случаев заражения ковидом в ХМАО достигло 210 473. Выздоровели за период пандемии 207 496 пациентов.