97 югорчан пострадали от укусов клещей

В Югре от укусов клещей пострадали 97 человек. За медицинской помощью обратились жители 18 муниципалитетов региона, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Там напомнили меры предосторожности, позволяющие уберечь себя и своих детей от клещей:

• не ходить по высокой траве;

• на прогулку в лес надевать закрытую обувь и одежду, желательно светлую, чтобы было легче заметить клещей, а также головной убор;

• наносить на кожу средства от укусов насекомых — после возвращения из леса обязательно смывать их;

• после прогулки на природе осматривать все тело и одежду: размеры клещей могут варьироваться от пары миллиметров до сантиметра.

Также следует объяснить детям, что клещей ни в коем случае нельзя вытаскивать голыми руками и тем более давить. Если ребенок вдруг обнаружил клеща на себе, то нужно сразу обратиться за помощью к взрослым.