Югорчанки в течение полугода обкрадывали магазин, в котором работали

В Югорске владелец одного из магазинов промышленных товаров обнаружил в ходе инвентаризации недостачу в размере около 600 тыс. рублей. С заявлением он обратился в полицию.

Сотрудники отделения экономической безопасности в ходе проверки установили, что к преступлению причастны две сотрудницы магазина – 35 и 33 лет. Подозреваемые в течение полугода присваивали себе деньги, получаемые от покупателей в виде налички. Они работали как в сговоре, деля полученные деньги пополам, так и отдельно друг от друга незаконно присваивали суммы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Злоумышленницы составляли договоры купли-продажи с гражданами на товары, которые требуется изготавливать на заводе. При этом в отчетную документацию и в бухгалтерскую программу не вносили информацию об оплате, а наличные деньги просто забирали себе», - рассказали подробности в ведомстве.

Поскольку у владельца магазина есть 9 торговых точек в округе и соседней области, а выручка со всех касс идет на один общий счет, предприниматель не сразу понял, где происходит утечка финансов.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 160 УК РФ. Для них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.