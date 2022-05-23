9,6 тысячи потребкредитов выдали банки в ХМАО в апреле

Банки в ХМАО выдали 9 639 потребительских кредитов в минувшем апреле. Это на 33% больше по сравнению с мартом, когда было выдано 7 245 кредитов. Об этом следует из свежего исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России в апреле было выдано 0,58 млн потребкредитов, что на 30,9% больше по сравнению с мартом. Но по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года количество выданных потребкредитов, напротив, сократилось – на 57,4% (в апреле 2021 года было 1,36 млн единиц), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 49,1% (в феврале 2022 года – 1,14 млн. ед.).

«Количество обращений граждан за потребкредитами в марте-апреле 2022 сократилось более чем на четверть. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей кредитной активности, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию новых долговых обязательств», - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.