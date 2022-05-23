6 лесных пожаров потушили в Югре с начала пожароопасного сезона

В ХМАО в понедельник, 23 мая, прогнозируется 1 класс пожарной опасности. По данным на утро сегодняшнего дня, действующих лесных и ландшафтных пожаров в округе нет, сообщили в пресс-службе регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

«Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 6 лесных пожаров площадью 45 га и 33 ландшафтных (природных) возгораний площадью 4368,9 га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры», - уточнили в ведомстве.