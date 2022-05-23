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​93-летний водитель наехал на столб в Сургуте

Трое человек получили травмы на югорских дорогах в выходные

​93-летний водитель наехал на столб в Сургуте
Госавтоинспекция ХМАО

За минувшие выходные на дорогах ХМАО произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Одна из аварий случилась днем 21 мая в Сургуте, на 1 км подъезда к поселку Лесному. По данным окружной Гоставтоинспекции, 93-летний водитель Chevrolet отвлекся от управления и наехал на металлический столб. В результате мужчина получил травмы.

Также за выходные сотрудники ГИБДД задержали 22 водителя в состоянии опьянения, 13 – за отказ от прохождения освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 54 водителя и 125 - за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 427, комментариев: 0

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