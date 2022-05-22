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​Парашютисты-пожарные из Югры помогут тушить леса в Красноярском крае

Югра помогает регионам России в борьбе с лесными пожарами

​Парашютисты-пожарные из Югры помогут тушить леса в Красноярском крае
Фото aif.ugra.ru

Пожарные из Югры отправляются в Красноярский край на помощь коллегам, которые занимаются тушением лесов. Решение выделить эту помощь приняла губернатор Наталья Комарова в ответ на обращение главы Красноярского края. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики, в Югре ситуация с лесными пожарами стабильна, и только недавно в регион из командировки в Курганскую область вернулись наши парашютисты-пожарные.

На момент 19 мая в Красноярском крае огнем были охвачено почти 15 тысяч гектаров лесов. Разбираться с этой проблемой отправился 21 парашютист окружной базы авиационной и наземной охраны лесов. Это далеко не первый случай подобного межрегионального сотрудничества – Югра в принципе ежегодно помогает соседям в борьбе с огнем. Только в этом году наши пожарные побывали в Курганской и Тюменской областях, а также в Красноярском крае. В прошлом году к географии работ югорских специалистов относилась и Республика Саха.

Стоит отметить, что на 19 мая действующих лесных и ландшафтных пожаров в Югре не было. Появлявшиеся очаги были оперативно ликвидированы в течение суток. По словам директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Егора Збродова, в этом из заключается востребованность огнеборцев из Югры – они имеют богатый опыт тушения пожаров в труднодоступных местностях.


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Сегодня в 17:16, просмотров: 103, комментариев: 0

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