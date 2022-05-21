Губернатор Югры Наталья Комарова поговорит с жителями о товарах местных производителей

Как Власти Югры поддерживают и продвигают товары местных производителей — обсуждает глава региона Наталья Комарова: прямой эфир встречи главы округа с бизнесменами идет в группе «Югра» ВКонтакте и аккаунтах губернатора прямо сейчас.

«Какие инновационные бизнес-проекты есть в регионе и какие практики импортозамещения используются? Об этом и не только расскажут во время прямой линии с губернатором региона «Сделано в Югре», — отмечают организаторы. Среди них — руководитель семейной гончарной мастерской «НУП’ЭТ» Светлана Лебедева, предприниматель, руководитель инициативной группы по созданию Арт-резиденции Югры Илья Кириченко, сертифицированный бизнес-тренер федерального образовательного проекта «Школа экспорта «Российский экспортный центр» Александр Толкачев.