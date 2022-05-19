В 12 муниципалитетах ХМАО зафиксировали новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Югре зафиксировали 41 новый случай COVID-19 в 12 муниципалитетах. Лидером по-прежнему остается Нижневартовск – 12 заболевших. В Нягани зарегистрировали шесть случаев коронавирусной инфекции, в Сургуте – пять.

«На момент выявления у 37 наблюдались признаки ОРВИ, у двух зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 41 случае. Состояние 9 пациентов тяжелое, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 42 человека, за весь период пандемии – 207 264 югорчанина», – рассказали в окружном оперштабе.

За весь период от COVID-19 умерли 2 543 человека. За сутки – один заболевший.