6700 югорских детей отдохнут в лагерях за пределами региона

Дети, получившие путевки в летние лагеря, будут добираться из Югры авиатранспортом с пересадкой на поезд в Москве, если рейсы в ряд городов по-прежнему будут недоступны. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба заявил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

«Исходя из складывающейся ситуации, построена логистика доставки детей к местам отдыха и оздоровления по согласованию с родителями: либо это железнодорожный транспорт — там, где невозможно обеспечить доставку авиатранспортом, либо в эти же города — доставка авиатранспортом до Москвы и далее железнодорожным транспортом в течение одних суток», – подчеркнул Дренин.

Отмечается, что 6700 маленьких югорчан получили возможность провести каникулы за пределами округа. Всего 40 тысяч детей планируется охватить организованным летним отдыхом.