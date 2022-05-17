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Из-за вспышки африканской чумы в некоторых районах ХМАО запретили охоту

В Нягани и Октябрьском районе запретили охоту из-за африканской чумы свиней

Из-за вспышки африканской чумы в некоторых районах ХМАО запретили охоту
Фото: pixabay.com

В некоторых муниципалитетах Югры запретили охоту из-за вспышки африканской чумы у свиней. Так, ограничения распространяются на Нягань, территорию автодороги Нягань — Унъюган и Октябрьский район. Информация об этом появилась на сайте региональной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.

Запрет должен помочь не допустить распространения вируса по ХМАО. Нарушителям, чьи действия повлекут за собой возникновение новых очагов, грозят административная и уголовная ответственность. За исполнением контрольно-надзорных мероприятий в установленных распоряжением зонах будут следить инспекторы Природнадзора Югры.


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Сегодня в 12:45, просмотров: 161, комментариев: 0

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