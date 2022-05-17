Прямая линия «Сделано в Югре» пройдет 21 мая

В субботу, 21 мая, в 12:00 пройдет прямая линия «Сделано в Югре» с губернатором округа Натальей Комаровой. На эфире рассмотрят эффективность мер поддержки югорских производителей. А также эксперты представят успешные практики импортозамещения.

«Свое мнение, вопросы, предложения оставляйте, пожалуйста, в комментариях к этому посту. Каждый ваш запрос отработают специалисты отраслевых ведомств, Центр управления регионом», – сообщила глава на своей странице во «ВКонтакте».

Организуют встречу модераторы: руководитель семейной гончарной мастерской «НУП’ЭТ» Светлана Лебедева, предприниматель, руководитель инициативной группы по созданию Арт-резиденции Югры, основатель «Культурного штаба» Илья Кириченко и сертифицированный бизнес-тренер федерального образовательного проекта «Школа экспорта «Российский экспортный центр» Александр Толкачев.

Трансляция пройдет в аккаунтах губернатора в социальных сетях – «ВКонтакте» и «Одноклассники», в группе «Югра».