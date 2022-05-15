16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Лжесотрудники МЧС пугают югорчан эвакуацией из региона

МЧС Югры развеяло фейк об эвакуации людей с территории округа

Лжесотрудники МЧС пугают югорчан эвакуацией из региона
Фото: pixabay.com

МЧС Югры попросили жителей округа не верить фейку, которые распространяется посредством телефонных звонков. С людьми связываются мнимые сотрудники МЧС, либо робот, которые сообщают о скорой эвакуации из региона. Звонки при этом поступают с номеров, зарегистрированных за пределами РФ.

«Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель – посеять панику среди населения. Уважаемые жители и гости округа призываем вас не доверять сомнительным источникам!» – прокомментировали в ведомстве.


нравится (1) не нравится (0)
15 мая в 18:15, просмотров: 354, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Три участка дорог в Сургуте перекрыли из-за ремонта до 1 июня 727
  2. В перинатальном центре Сургута прошла первая выписка тройни 674
  3. В апреле сильнее всего подорожали крупы, маргарин и зефир 602
  4. Фонтаны начали работу в Ханты-Мансийске 577
  5. Роскошь и только // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 554
  6. Вартовчане связали обвал грунта у дома с подземными реками: власти это опровергли 490
  7. Только 45 югорчан заболели ковидом за минувший день 429
  8. Вартовчанин хотел продавать наркотики, но его поймала полиция 424
  9. В Сургуте восстановят 16 тысяч квадратных метров газонов 382
  10. Лжесотрудники МЧС пугают югорчан эвакуацией из региона 354
  1. Имя им — легион 7867
  2. Планета клещей 2741
  3. «Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 2339
  4. ​Сбил с мотоцикла и «прокатил» на капоте: в Сургуте произошло ДТП 2076
  5. ​За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Мария Халаджан из Нижневартовска 2068
  6. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 2031
  7. Должность главного архитектора Сургута занял бывший юрист 1713
  8. ​Сургутянка получила премию Фонда Осаму Шимомура 1632
  9. ​Подросток угодил под колеса иномарки в Сургуте 1526
  10. В Сургуте врачи спасли выпавшего из окна ребенка 1503
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7998
  2. Имя им — легион 7867
  3. Дедушка Атанас 7236
  4. ​Вечная пилюля 4894
  5. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 4781
  6. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4647
  7. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 4339
  8. ​Остановить вечный двигатель 4148
  9. ​Ледоход в Сургуте начался 4021
  10. ​Совесть Атанаса 3781

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика