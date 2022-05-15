В 11 муниципалитетах ХМАО зафиксирован прирост числа больных коронавирусом

В ХМАО за последние сутки зарегистрировано 45 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 44. Новые случаи заражения зафиксированы в 11 муниципалитетах: больше всего в Нижневартовске – 17, Нефтеюганском районе – 6, Ханты-Мансийске – 5. В Сургуте за минувшие сутки выявили всего 4 новых заболевших.

По клинической структуре: пневмония – 3, с симптомами ОРВИ – 42. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 210 160. Выздоровели за весь период пандемии 207 076 человек.

Летальных исходов от болезни на 15 мая не зарегистрировано. За весь период 2 541 пациент не смог победить коронавирус.