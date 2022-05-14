Безработные украли из магазинов Пыть-Яха конфеты и духи на подарки девушкам

В Пыть-Яхе полицейские раскрыли серию краж из магазинов, произошедших в День всех влюбленных, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Подозреваемыми в совершении преступлений оказались двое мужчин, приехавших в город на заработки.

Как установили полицейские, приезжие решили познакомиться с местными девушками, но денег на приобретение подарков для дам у них не оказалось. Тогда они похитили с витрин нескольких магазинов 4 банки кофе, 16 шоколадных конфет, 3 флакона женских духов, мужские дезодоранты, а также 24 флакона шампуней и бальзамов для волос. Общий ущерб превысил 18 тыс. рублей.

«Личности донжуанов удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, ранее они привлекались к уголовной ответственности, их задержали в Сургуте. Возбуждено уголовное дело», - уточнили в пресс-службе УМВД по региону.