Фотоловушка помогла поймать водителя-нарушителя в югорском лесу

В ХМАО с помощью фотоловушки, установленной в лесу недалеко от поселка Агириш, поймали водителя лесовоза, который загрязнял природу отходами. Как сообщили в пресс-службе окружного Приоднадзора, фотоловушки были установлены в январе – феврале.

«Установлен нарушитель - водитель транспортного средства (лесовоза) марки КРАЗ, который в период с 25 января по 1 марта осуществил выгрузку отходов лесопиления (горбыля) на лесной участок 4 раза», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя возбудили дела об административных правонарушениях. Мужчину признали виновным в захламлении лесного участка отходами лесопиления и назначили штраф в размере 5 тыс. рублей по каждому административному делу.