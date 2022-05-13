Югорчанина привлекут к ответственности за отстрел шести лебедей-кликунов

Жителя поселка Березово привлекут к ответственности за отстрел лебедей-кликунов. Инцидент произошел еще 26 апреля в Березовском районе, но пресс-служба Природнадзора ХМАО рассказала о нем только сейчас.

По данным ведомства, в тот день инспекторы Природнадзора и сотрудники ГИБДД остановили водителя снегохода, который двигался по объездной дороге. В санках, прицепленных к снегоходу, лежали мешки, в которых находились 6 особей лебедя – кликуна. Незаконную добычу птиц зафиксировала вызванная на место оперативно-следственная группа.

«По данному факту сотрудниками полиции ведется проверка. Ущерб за незаконную добычу будет рассчитан и предъявлен нарушителю», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Лебедь-кликун не является охотничьим ресурсом на территории ХМАО, подчеркнули в Природнадзоре. Отстрел этих птиц без специального разрешения грозит административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственностью.