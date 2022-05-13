Югорчанина приговорили к обязательным работам из-за незаконной рыбалки

Жителя Кондинского района привлекли к уголовной ответственности за незаконную рыбалку. Мировой суд муниципалитета установил, что мужчина, не имея специального разрешения на вылов рыбы, прибыл на участок реки Конда, где незаконно выловил 219 особей «Язя» и 53 особи «Карася серебристого».

«В результате его незаконных действий причинен ущерб природным ресурсам», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд назначил рыбаку наказание в виде обязательных работ. Причиненный ущерб он возместил в полном объеме.