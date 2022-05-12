На правом берегу Оби в Югре нашли артефакты возрастом 14-15 лет

28 каменных орудий и два артефакта из бивня мамонта возрастом 14-15 тысяч лет обнаружили на палеолитической стоянке Комудваны на правом берегу Оби на севере Октябрьского района Югры. Теперь это самое известное место жизни первобытных людей, сообщила NEFT со ссылкой на исследования журнала «Археология, этнография и антропология Евразии».

Кроме того, археологи нашли около 500 фрагментов костей животных, обитающих в плейстоцене (начало — около 2,58 млн лет назад). Среди останков шерстистых носорогов они выявили фрагменты камней, которые не могли иметь естественное происхождение. Поэтому для более детального исследования местности ученые создали новую экспедицию.