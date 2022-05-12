17 новых случаев коронавируса выявили в ХМАО за сутки

За последние сутки в ХМАО подтвердились 17 новых случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие выявлены в семи муниципалитетах округа: в Березовском районе – 6, Сургуте и Нижневартовске – по 3, Нягани – 2, Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском и Октябрьском районах – по 1.

«На момент выявления у 15 наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - отметили в окружном оперштабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии, согласно официальным данным, от ковида скончался 2 541 человек. Вылечились за сутки 32 югорчанина, за весь период - 206 870. Состояние 14 пациентов, госпитализированных в медучреждения Югры, оценивается как тяжелое, 6 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.