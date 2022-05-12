Действующих пожаров в Югре нет

На сегодняшний день в Югре нет действующих лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов в пятницу.

«По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов, сегодня в автономном округе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности», – добавили в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 12 ландшафтных пожаров площадью 1743 га, а также два лесных – площадью 16 га.