Жителя Кондинского района задержали по подозрению в убийстве пенсионера

Следователи возбудили в отношении 68-летнего жителя Кондинского района уголовное дело. Он подозревается в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло вечером 9 мая в одном из поселков Кондинского района. По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным, поссорился с 69-летним односельчанином и нанес ему не менее семи ударов деревянной палкой в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый задержан», - уточнили в пресс-службе ведомства.