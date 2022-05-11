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​68-летний югорчанин подозревается в убийстве пенсионера 9 мая

Жителя Кондинского района задержали по подозрению в убийстве пенсионера

​68-летний югорчанин подозревается в убийстве пенсионера 9 мая
СУ СКР по ХМАО

Следователи возбудили в отношении 68-летнего жителя Кондинского района уголовное дело. Он подозревается в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло вечером 9 мая в одном из поселков Кондинского района. По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным, поссорился с 69-летним односельчанином и нанес ему не менее семи ударов деревянной палкой в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый задержан», - уточнили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 116, комментариев: 0

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