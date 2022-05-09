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​Наталья Комарова встретилась с сургутскими ветеранами

Губернатор Югры в День Победы приехала в Сургут и встретилась с ветеранами

​Наталья Комарова встретилась с сургутскими ветеранами
Фото admsurgut.ru

Наталья Комарова сегодня, 9 мая, приехала в Сургут и встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава региона поздравила Анну Дмитриевну Кудашеву, Павла Васильевича Орешкина, Валерия Сергеевича Самойлова.

«Главное – не допустить повторения той страшной войны. Мы росли в нищете. В шестой класс я ходила в лаптях. А сейчас мы живем замечательно. Мне хорошо здесь, в нашей Югре – у нас есть все», – цитирует Анну Кудашеву департамент общественных и внешних связей Югры.

Анна Дмитриевна Кудашева родилась 11 августа 1941 года в деревне Петрово Хотынецкого района Орловской области. Окончила среднюю школу, работала в колхозе. С 1978 года до выхода на пенсию работала в типографии ПАО «Сургутнефтегаз». Относится к категории бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей. Награждена юбилейными медалями, имеет звание «Ветеран труда».

Павел Васильевич Орешкин родился 11 ноября 1934 года в селе Красное Средне-Ахтубинского района Волгоградской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. Приехал в Сургут в 1971 году, работал на Сургутском заводе стабилизации конденсата. С 1973 года работал главным механиком в управлении транспортировки газов и жидких углеводородов. Имеет медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне, звание «Ветеран труда».

Валерий Сергеевич Самойлов родился 5 октября 1940 года в Ленинграде. Относится к категории «Житель блокадного Ленинграда». Окончил Свердловский энергетический техникум. Работал монтажником строительной бригады на Троицкой, Верхнеуральской, Каменской ГРЭС. С 25 мая 1972 года работал прорабом на ГРЭС-2 в Сургуте.


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