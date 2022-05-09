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​В Ханты-Мансийске на шествие «Бессмертного полка» вышли более 20 тысяч человек

Столица Югры отпраздновала День Победы

​В Ханты-Мансийске на шествие «Бессмертного полка» вышли более 20 тысяч человек
Фото admhmansy.ru

В Ханты-Мансийске на шествие Бессмертного полка вышли 23 тысячи человек. В их числе была губернатор Наталья Комарова. Она несла портрет своего деда – рядового Владимира Федюченко. В боях он был дважды ранен, награжден медалью «За боевые заслуги», рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры.

До этого Наталья Комарова приняла участие в церемонии празднования 9 мая в концертно-театральном центре «Югра-Классик» в окружной столице.

«Уважаемые земляки, дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Это всенародный праздник. Советский народ ценою миллионов жизней отстоял мир, свободу для всей планеты. Защитить это наследие от попыток возродить зло, посеять смерть – наш долг перед участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда, узниками концентрационных лагерей», – сказала губернатор участникам события.

В этом зале находились 24 участника Великой Отечественной войны. Всего их в Югре немногим более тысячи, все они получили выплату по случаю 9 мая, а некоторым Наталья Комарова лично позвонила с поздравлениями. «Для нас счастье быть с вами, дорогие ветераны. Вы научили нас быть милосердными, ответственными за мир», – сказала глава региона. Она также напомнила, что наш регион собрал более 200 тонн гуманитарного груза, который был направлен на Донбасс.

Согласно официальным данным, из Югры во время Великой Отечественной войны на фронт ушли почти 18 тысяч человек, из них 9 тысяч не вернулись с поля боя. Около 5 тысяч югорчан были награждены за боевые заслуги, 12 стали героями Советского Союза.


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Сегодня в 18:47, просмотров: 173, комментариев: 0

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