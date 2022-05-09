Губернатор Югры поздравила ветеранов региона с праздником Победы

Наталья Комарова сегодня, 9 мая, поздравила ветеранов с 9 мая. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, для нее личные звонки участникам Великой Отечественной войны является традицией.

Первым она позвонила Николаю Ивановичу Морозову из Междуреченскому. Он имеет награды «30, 40, 50-летие Победы в годы Великой Отечественной войны», юбилейные медали «60, 70 лет Вооруженных Сил СССР». 25 мая Николаю Ивановичу исполнится 93 года. «Мы все рады, что вы с нами. Дай бог вам крепкого здоровья», – сказала Наталья Комарова.

Губернатор также поздравила Илью Николаевича Полещука – он был призван в советскую армию в 1944 году, прошел учебу в летно-штурманском училище Ташкента, затем попал в 211 запасной стрелковый полк, а затем в 22 полк связи ВВС. В марте 1945 года он воевал на западном фронте, а затем был переведен в Монголию. Награжден медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флоту», «За доблестный труд и 100-летию Ленина».

Наталья Комарова также поздравила с 9 мая жителя Югорска Петра Фадеевича Суворова, который был призван в 17 лет в 1944 году. Имеет награды «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в ВОВ», имеет звание «Ветеран труда».

Всего на данный момент в Югре живут 1036 ветеранов Великой Отечественной войны и 196 вдов участников боевых действий. В 2022 году все они получили выплату от 10 до 20 тысяч рублей в честь Дня Победы.