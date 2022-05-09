В Радужном поддерживают традицию с самой большой георгиевской лентой в Югре

Георгиевскую ленту длиной в 77 метров – по числу лет, прошедших со Дня Победы – пронесли в Радужном. Эту традицию запустили в 2015 году – тогда лента была длиной в 70 метров, пишет ugra-news.ru. С тех пор длину символа победы увеличивали на один метр каждый год. Сегодня ее общая площадь составила 192,5 квадратных метра, несли ее 180 школьников.

«С каждым годом количество школьников Радужного, которые хотели бы на городском параде пронести георгиевскую ленту, все больше. В этом году ее несли 180 ребят, хотя желающих было больше», — рассказали организаторы акции из администрации Радужного. Всего в праздничных мероприятиях в этом году приняли участие 15 000 человек.