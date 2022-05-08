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Бывшего сотрудника нефтедобывающей компании осудят за подкуп в особо крупном размере

Работника нефтекомпании уличили в коммерческом подкупе в размере более восьми миллионов рублей

Бывшего сотрудника нефтедобывающей компании осудят за подкуп в особо крупном размере
Фото: pexels.com

В Нягани осудят бывшего сотрудника нефтедобывающей компании за коммерческий подкуп в особо крупном размере. В отношении 31-летнего работника возбудили уголовное дело.

«По версии следствия в июле – августе 2020 года обвиняемый, занимая должность главного специалиста производственно-технического отдела нефтедобывающего предприятия, потребовал от руководителей двух подрядных организаций денежные средства за беспрепятственное заключение договоров, их оплату и приемку выполненных работ», – сообщили в пресс-службе СУ СКР Югры.

В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года злоумышленник получил от одного из предпринимателей около семи миллионов рублей, от второго – более одного миллиона 200 тысяч рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Расследование продолжается.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 312, комментариев: 0

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