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За сутки 76 югорчан заболели ковидом

В 18 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки 76 югорчан заболели ковидом
Фото: pixabay.com

В ХМАО за последние сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие зарегистрированы в 18 муниципалитетах округа. Больше всего в Сургуте – 15, Нижневартовске – 13, Березовском районе – 12.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 4, с симптомами ОРВИ – 70, в бессимптомной форме – 2. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 209 827.

Также за сутки в Югре от коронавируса никто не умер. Общее число умерших от ковида в округе – 2 540. Вылечились за сутки 88 пациентов, за весь период пандемии – 206 617.


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07 мая в 12:28, просмотров: 1001, комментариев: 0

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