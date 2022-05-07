В 18 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заболевания коронавирусом

В ХМАО за последние сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие зарегистрированы в 18 муниципалитетах округа. Больше всего в Сургуте – 15, Нижневартовске – 13, Березовском районе – 12.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 4, с симптомами ОРВИ – 70, в бессимптомной форме – 2. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 209 827.

Также за сутки в Югре от коронавируса никто не умер. Общее число умерших от ковида в округе – 2 540. Вылечились за сутки 88 пациентов, за весь период пандемии – 206 617.