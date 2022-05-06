Мошенники оформляют на югорчан микрозаймы

На жителей Югры без их ведома оформляют микрозаймы. Уже несколько человек пострадали таким образом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Так, 32-летний житель Сургута при обращении в полицию сообщил, что с его банковского счетам обманным путем списали деньги. Злоумышленники, используя персональные данные мужчины, оформили на сайте договор на получение микрозайма на сумму 20,5 тыс. рублей.

По аналогичной схеме пострадали и две жительницы Сургута. Полицейские установили, что аферисты, используя персональные данные женщин, оформили на них кредиты в интернете. Одна югорчанка потеряла 10 тыс. рублей, другая – 15 тыс. рублей.

Всего за минувшие сутки в Югре зафиксировано 7 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители региона перевели на счета аферистов более 700 тыс. рублей.