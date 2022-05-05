​Плоггинг-забег пройдет в Югре

В ХМАО 28 мая пройдет плоггинг-забег. Принять в нем участие смогут все желающие, сообщили в пресс-службе АО «Югра-Экология», которая выступает организатором акции совместно с АО «ЮТЭК – Региональные сети» и органами местной власти.

«Каждый муниципалитет выбрал популярные у жителей маршруты для того, чтобы убрать во время пробежки там накопившийся за зиму мусор. К примеру, в Ханты-Мансийске это уже знакомый жителям маршрут, стартующий на территории Археопарка. В Покачах жители будут наводить порядок на берегу озера Голубое. В поселке Сингапай спортсмены и экологи будут тренироваться на проспекте Молодежный», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Точная информация о месте проведения забега в городах и поселках ХМАО будет обнародована на сайтах местных организаций и в соцсетях по хештегам - #ЮграПлоггинг2022 #ЧистоПобегать.

Плоггинг - экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. В округе такие мероприятия организуются уже третий год. В прошлом году плоггинг-забеги прошли в 23 городах и поселках региона.