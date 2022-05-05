В Югре продолжается масштабное голосование о проектах благоустройства

Около 40 тысяч жителей Югры приняли участие в масштабном онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов благоустройства. До его завершения осталось немногим менее месяца. Голосование идет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»), во всей России граждане выбирают приоритетные из 5 тысяч объектов, в Югре оных – 54.

Все это – общественные пространства: скверы, набережные, улицы, парковки, дворы и многое другое. Те из них, что победят в голосовании, будут реализованы в 2023 году, и чем больше голосов они получат – тем выше будет доля субсидий, которые на их исполнение выделит федеральный бюджет.

Принять участие в голосовании может любой человек, который достиг 14 лет и имеет официальную регистрацию в том муниципалитете, который участвует в проекте. Проголосовать можно на официальном сайте, а также можно попросить помощи у волонтеров, штабы которых работают в 16 муниципалитетах Югры. Зачастую они выставляют свои стойки в крупных местах скопления людей – например, в торгово-развлекательных центрах. За 2 недели волонтеры проконсультировали более 11,5 тысячи югорчан. 6,5 тысячи человек смогли проголосовать через приложение.