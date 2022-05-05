Закрытие южных аэропортов России продлили до 13 мая

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России - до 3:45 мск 13 мая. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, по-прежнему будут закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты. Рооссийским авиакомпаниями рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.

Впервые ограничения полетов для ряда аэропортов Росавиация ввела 24 февраля. Предполагалось, что они будут действовать до конца февраля, но запреты регулярно продлеваются.