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Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в южные аэропорты России

Закрытие южных аэропортов России продлили до 13 мая

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в южные аэропорты России
pixabay.com

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России - до 3:45 мск 13 мая. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, по-прежнему будут закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты. Рооссийским авиакомпаниями рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.

Впервые ограничения полетов для ряда аэропортов Росавиация ввела 24 февраля. Предполагалось, что они будут действовать до конца февраля, но запреты регулярно продлеваются.


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Сегодня в 11:46, просмотров: 223, комментариев: 0

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