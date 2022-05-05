Водитель из Пыть-Яха предстанет перед судом за пьяное ДТП с двумя пострадавшими

В Пыть-Яхе перед судом предстанет 45-летний водитель. Он обвиняется в том, что совершил ДТП, управляя автомобилем в пьяном состоянии, в результате пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, преступление произошло 26 февраля. Обвиняемый, будучи пьяным, двигался на автомобиле «УАЗ Пикап» по ул. Тепловский тракт в Пыть-Яхе.

«Он проявил невнимательность, превысил безопасную скорость движения и совершил столкновение с двигающимся автомобилем марки KiaRio. В результате ДТП двум пассажирам автомобиля марки KiaRio, в том числе несовершеннолетней девочке, причинен тяжкий вред здоровью», - напомнили обстоятельства аварии в пресс-службе надзорного ведомства.

Также в суд направлено исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда в пользу ребенка.