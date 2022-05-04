Операция «Пернатая дичь» проходит в ХМАО

В ХМАО на территории охотничьих угодий продолжается профилактическая операция «Пернатая дичь». Она продлится до 22 мая, сообщили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«В период охоты охотник обязан иметь при себе: охотничий билет; разрешение на добычу охотничьих ресурсов; разрешение на приобретение и ношение оружия; путевку, в случае если охота происходит на закрепленных охотничьих угодьях», - говорится в сообщении пресс-службе.

В депнедрах также напомнили об ответственности за незаконную добычу пернатых. Ущерб составляет:

- 1 особь утки: самец 1 800 руб., самка 3 000 руб.;

- 1 особь гусь: самец 3 000 руб., самка 5 000 руб.;

- 1 особь глухаря: самец 18000 руб., самка 30 000 руб.;

- 1 особь тетерева: самец 6 000 руб., самка 10 000 руб.;

- 1 особь рябчика, куропатки: самец 1 800 руб., самка 3 000 руб.