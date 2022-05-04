37 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

Второй день подряд суточное число новых заболевших коронавирусом в ХМАО не превышает 40 человек. За минувшие сутки в округе зарегистрировано 37 новых случаев заражения в 11 муниципалитетах. Больше всего в Ханты-Мансийске – 11, Сургуте – 7, Березовском районе – 5 и Нягани – 4.

«На момент выявления у 30 наблюдались признаки ОРВИ, у 7 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 37 случаях», - уточнили в окружном оперштабе.

Новых смертей от коронавируса за сутки в Югре не зафиксировано. Всего, по официальным данным, от ковида в регионе умерли 2 539 человек. Выздоровел за сутки 41 пациент, за весь период пандемии – 206 397.