Жители ХМАО дадут оценку работе дорожных служб в ходе прямой линии с губернатором

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет с жителями округа прямую линию, посвященную состоянию дорог и оценке работы дорожных и коммунальных служб. Трансляция состоится в аккаунтах главы региона в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в пятницу, 6 мая, в 17:00.

«В ходе встречи с жителями Ханты-Мансийска дадим оценку работе дорожных и коммунальных служб, определим потребность в новых остановках общественного транспорта, строительстве жилья, социальных объектов, благоустройстве общественного пространства», – написала в своих соцсетях Наталья Комарова.

Модераторами разговора выступят общественники и бизнесмены, в том числе волонтеры Иван Лаптев и Екатерина Манвелян и руководитель сети кафе «Дедушка лаваш» Глеб Липин.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам Натальи Комаровой, размещенным в соцсетях.