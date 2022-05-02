16+
Логотип Сиапресс
USD  71,0237   EUR  74,5589  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Еще несколько десятков югорчан надели «корону», и ни один не умер

За сутки в ХМАО выявлено 68 новых случаев COVID-19

​Еще несколько десятков югорчан надели «корону», и ни один не умер
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре выявили 68 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Новые больные обнаружены в 13 муниципалитетах округа — почти половина из них приходится на два крупнейших города: Нижневартовск (16 человек) и Сургут (15).

Вместе с этими данными общее число переболевших «короной» в ХМАО за все время пандемии составляет 209 582 человека при этом активных случаев на сегодня зарегистрировано 728 (большинство зараженных находится на самоизоляции), 206 315 человек вылечились, а 2 539 не смогли победить болезнь — заметим, что за воскресенье не зафиксировано ни одной смерти.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:18, просмотров: 153, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Арктика: вахта человеческих судеб 1012
  2. Югорских пожарных направили в Курганскую область тушить горящий лес 990
  3. «Омикрон» обнаружили в 18 муниципалитетах Югры 686
  4. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 608
  5. ​Снег не хочет уходить из Сургута 478
  6. ​Демонстрации — быть? В Сургуте задумались над восстановлением первомайского шествия 409
  7. ​Маски не снимаем! Югорчан штрафуют за нарушения 293
  8. ​Ученые в шоке: Роспатент одобрил заявку на вечный двигатель 225
  9. ​Еще несколько десятков югорчан надели «корону», и ни один не умер 153
  1. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 2818
  2. Как Югра поддерживает бизнес — заместитель губернатора Роман Генкель 2549
  3. ​В Югре назвали лучшие пять точек для туризма 2117
  4. Рынок вторичного жилья на пороге перемен: ждать ли снижения цен 2095
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 30 апреля - 3 мая? // АФИША 2046
  6. Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова 1842
  7. Не зарастет ли тропа… 1797
  8. ​Мифы, мифы и история 1753
  9. Рыбалка только на берегу с удочкой: на водоемах Югры начался весенний нерест 1658
  10. ​Хитрости перевода 1621
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 7121
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 6563
  3. Дедушка Атанас 6384
  4. Затяните свои пояса 5429
  5. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 5193
  6. На ошибках не учимся 4713
  7. ​Отвалятся 4433
  8. ​Вечная пилюля 4059
  9. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 3635
  10. ​Сургутян ждет большой плюс 3610

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика