За сутки в ХМАО выявлено 68 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Югре выявили 68 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Новые больные обнаружены в 13 муниципалитетах округа — почти половина из них приходится на два крупнейших города: Нижневартовск (16 человек) и Сургут (15).

Вместе с этими данными общее число переболевших «короной» в ХМАО за все время пандемии составляет 209 582 человека при этом активных случаев на сегодня зарегистрировано 728 (большинство зараженных находится на самоизоляции), 206 315 человек вылечились, а 2 539 не смогли победить болезнь — заметим, что за воскресенье не зафиксировано ни одной смерти.