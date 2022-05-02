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​Маски не снимаем! Югорчан штрафуют за нарушения

В Югре полиция штрафует жителей за нарушение масочного режима

​Маски не снимаем! Югорчан штрафуют за нарушения
Фото: pixabay.com

Масочный режим отменили в Москве — но не в Югре, напоминает окружная полиция: жителей региона продолжают штрафовать за нарушения. Так, на очередном заседании регионального оперштаба полицейские отчитались о составлении протоколов в отношении граждан, которые не надевают маски в общественных местах.

Так, по словам заместителя начальника окружного УМВД Андрея Шабашова, на минувшей неделе полиция проводила специальные мероприятия, в ходе которых наловила достаточно много безмасочников: «В ходе проведения мероприятий за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты в отношении граждан составлены 57 протоколов, в суд направлен 61 протокол», — подсчитал представитель УМВД. 378 человек по итогам недели заплатят штрафы, 80 югорчанам сделаны предупреждения.

Напомним, что до сих пор в общественных местах требуется соблюдать дистанцию и надевать маски — по словам представителей оперштаба, показатели коллективного иммунитета пока не позволяют отменить масочный режим в Югре; при этом сами югорчане неофициально его уже отменили: количество людей в масках с каждым днем уменьшается.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 293, комментариев: 0

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