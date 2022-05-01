98 пожарных Югры борются с природными пожарами в Зауралье

Лесных пожарных Югры направили в Курганскую область помогать коллегам тушить природные пожары. Об этом сообщает телеграм-канал окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«98 работников службы пожаротушения Советского, Нижневартовского, Сургутского и Няганьского филиалов, а также Ханты-Мансийского авиаотделения Базы авиационной и наземной охраны лесов уже приступили к ликвидации ландшафтных (природных) пожаров. Их задача – содействовать в стабилизации пожароопасной обстановки в Курганской области», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Авиалесоохраны России, в Курганской области тушат восемь пожаров на площади более 12 тыс. гектаров. В Кургане, Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Макушинском, Петуховском районах введен режим ЧС.

В Югре, по данным Депнедра региона, лесопожарная ситуация спокойная: действующих лесных и ландшафтных пожаров нет.

С 22 апреля в ХМАО объявлен лесопожарный период. На время майских праздников введен особый противопожарный режим в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории Радужного, Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха и Ханты-Мансийска.