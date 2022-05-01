Концерты, викторины и выставки пройдут в ХМАО 1 мая

Югра масштабно отметит 1 мая. Сегодня в 22 муниципалитетах округа пройдут общегородские акции, праздничные концерты, викторины, выставки и другие мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, на центральной площади Ханты-Мансийска развернется широкая праздничная программа. Здесь выступят творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра «Октябрь» «Цвети, земля». Гости праздника услышат песни, посвященные весне, труду, преобразованию природы.

В ходе программы «Майская мозаика» для хантымансийцев состоятся викторины, мастер-классы, в том числе по декоративно-прикладному искусству, будет развернут буккросинг «Хорошую книгу в добрые руки». Также будет работать передвижная выставка, а на территории мобильного автогородка все желающие смогут прокатиться на веломобилях.

В Покачах на площади дома культуры «Октябрь» пройдет праздничная программа «Весеннее настроение»: прозвучат песни в исполнении творческих коллективов и солистов. В Мегионе в школе искусств развернется выставка работ учащихся под названием «Встреча весны в Югре». А в Урале состоится интеллектуальный брейн-ринг «Россия – Первомай!».

В Нижневартовске запланирован ежегодный городской праздник по развитию межкультурного взаимодействия «Венок дружбы». Юных жителей Нягани в ходе виртуальной выставки «Профессий много есть на свете, это знают даже дети!» познакомят с многообразием профессий и их историей.

«В поселке Сосновка Белоярского района состоится танцевальный флешмоб «Мир! Труд! Май!», где жители соберутся на площади центра культуры и спорта «Меридиан» и исполнят специально подготовленные танцевальные зарисовки. В Сургутской филармонии в честь большого праздника состоится торжественное мероприятие «Весна народная», посвященное Дню весны и труда», - рассказали подробности в пресс-службе правительства ХМАО.

Всего в округе 1 мая пройдут практически 250 различных мероприятий с привлечением широкого круга участников.