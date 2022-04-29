Поезд с двумя тоннами древесины отправился из Сургута в ЛНР

Сегодня, 29 апреля, из Сургута в Луганскую Народную Республику отправился «Поезд помощи». Добровольцы Югры собрали и оплатили отправку в признанную недавно независимой республику около двух тонн древесины, которая пойдет на восстановление жилых домов, пострадавших в ходе боевых действий. Поедет она в специальном брендированном вагоне Югры.

«Древесина необходима для жителей Луганской Народной Республики, которые сейчас находятся в зоне, в эпицентре военного конфликта, – рассказывает руководитель штаба добровольцев АНО «Гуманитарный добровольческий корпуса» Югры Светлана Басова. – Большое количество разрушений, требуется восстановление домов, приусадебных хозяйств, различных объектов обеспечения жизнедеятельности городов и поселений. И эта древесина пойдёт именно туда для восстановления всего этого».

Поезд сначала отправится в Москву, где его сцепят с вагонами из других регионов России, а затем он отвезет все грузы в Ростовскую область, откуда они попадут на Донбасс. Кроме того, сегодня туда должен вылетать самолет МЧС с гуманитарным грузом. Ранее на территорию ДНР прибыли добровольцы из Югры в количестве 25 человек, они привезли еще 22 тонны груза, а также специалистов, которые будут помогать местным жителям восстанавливаться после военных действий.