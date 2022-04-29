В Югре проходит конкурс «Навигаторы детства» – как заявиться

В 45 регионах России, в том числе, в Югре, стартовал конкурс «Навигаторы детства». Его проводит министерство просвещения и «Российское движение школьников». В ходе этого конкурса определятся будущие советники директоров школ по работе с детскими объединениями. Это будет не общественная нагрузка, а самая настоящая оплачиваемая работа. Как на нее попасть – рассказал в ходе пресс-конференции заместитель директора – начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей окружного департамента образования и науки Геннадий Забайкин.

В каждой школе и учреждении профессионального образования (ссузы, колледжи) появится специальная ставка – советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На всю Югру это 312 человек в школах и 22 – в ссузах.

Занять эту должность можно будет в ходе конкурса, заявочная кампания на который уже открыта, и завершится она 13 мая.

Участниками могут стать те, кто получил высшее педагогическое образование, а также не менее года работал в сфере образования. Либо – высшее образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации и стаж работы в сфере образования не менее одного года. Кроме того, заявку могут подать учащиеся вузов и профессиональных образовательных организаций, а также те, кто имеет опыт реализации социально значимых проектов в течение пяти лет и более.

Впрочем, по словам Геннадия Забайкина, участвовать могут и студенты старших курсов – если они подойдут по совокупности качеств, то государство оплатит им педагогический курс на 270 часов в «Артеке».

«Это будет не административная должность с отчетами и регламентами, а, скорее, в хорошем смысле «вожатый», – объясняет Забайкин. – Как в лучших советских традициях. Он должен стать коммуникатором, проводником между системой образования, которая крепкая, но инертная, и детьми, с которыми нужно проявлять гибкость и умение общаться».

Все подробности о регистрации можно узнать на портале rdsh.education. Но нужно торопиться – заявочная кампания продлится до 13 мая.